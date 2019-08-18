0553 313 94 23

Metin Feyzioğlu: Tuzu kuru olanların...

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, yargı reformu ve adli yıl açılışıyla ilgili olarak önemli açıklamalarda bulundu.

18 Ağustos 2019 Pazar 15:43
Metin Feyzioğlu: Tuzu kuru olanların...

TBB Başkanı Feyzioğlu, ''(Yargı Reformu) Değerli bir çalışmadır, inşallah ekimde yasalaşacak, Türkiye’nin önünü açacaktır. Türkiye'nin normalleşmesi sürecinde Yargıtay Başkanlığımız önemli bir adım attı, bize elini uzattı. Biz de elimizi uzattık. Tuzu kuru olanların ne dediği çok önemli değil. Adli yıl açılışının çok önemli bir diyalog zemini olduğunu biliyoruz.' açıklamasını yaptı.

Ayrıntılar geliyor...

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 18 Ağustos 2019 Pazar 15:43
  1. Metin Feyzioğlu

YORUM YAZ

  • Avukat PetroçelliAvukat Petroçelli24 dk önce
    Doğru söyleyeni dokuz köyden kovarlar.Linçsever ler klavyebaşı yapmışlardır bile ...

Günün Özeti

Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Cami için toplanan paraları çaldılar
  1. Cami için toplanan paraları çaldılar
  2. Ahlat’ta geleneksel ayran aşı şöleni
  3. Sahil güvenlikten 2 ayrı operasyon! 56..
  4. Akıma kapılan asansör servis elemanı..
  5. Dünyaca ünlü İngiliz yıldız futbolu..
  6. Devrek’te trafik kazası: 2 yaralı
  7. Perinçek'ten dikkat çeken "Feyzioğlu"..
  8. Kuşadası’nda 2 operasyonda 56 düzensiz..
  9. 4 kişinin öldüğü otomobil barajdan..
  10. Mide yanmasını yatıştırmanın yolları
  11. İzmir’de zehirlenen 7 köpek telef oldu
  12. Otomobil sulama kanalına uçtu: 1 yaralı
  13. Asansörü tamir etmek isteyen genç,..
  14. Ashley Cole futbolu bıraktı
  15. Uşak'ta "Drift Festivali" düzenlendi
  16. Kilis’te 2 kaçak göçmen ve 3..
  17. Mardin’de terör operasyonu: 10 gözaltı
  18. 4,8 milyon avroluk soygunun firarisi..
  19. Çocuk tacizcisi rahiplerin imdadına..
  20. D-100 karayolu Çağlayan mevkisinde..
  21. İspanyol çiftçi 215 kiloluk dev kabak..
  22. Manisaspor 3. Lig’e de eksi puanla..
  23. Başkan Günel, Mübadele Derneği genel..
  24. Daredenliler Ali Kınık ve Mustafa..
  25. Galatasaray’dan Hasan Şaş açıklaması
  26. Rusya'dan kritik S-400 açıklaması!
  27. Ekrem’i aklayan CHP’li trollere cevap:..
  28. Kamışlı’da bombalı araçla saldırı: 1..
  29. Aliağaspor FK geleceğin yıldızlarını..
  30. Sağanak sonrası zehirli gaz ortaya..
Tatiline tweet arası veren İmamoğlu'dan 'İstanbul' açıklaması!
Tatiline tweet arası veren İmamoğlu'dan 'İstanbul' açıklaması!
Dünyaya duyurdular: Suudi Arabistan'daki havalimanı vuruldu
Dünyaya duyurdular: Suudi Arabistan'daki havalimanı vuruldu
'Tren istasyonu sandım' dedi! Vatandaş cevabı yapıştırdı
'Tren istasyonu sandım' dedi! Vatandaş cevabı yapıştırdı
Meral Akşener'e soğuk duş! ABD bağlantıları ifşa oldu
Meral Akşener'e soğuk duş! ABD bağlantıları ifşa oldu
Denizli'de ortalık karıştı! Polis ünlü futbolcuyu gözaltına almak istedi
Denizli'de ortalık karıştı! Polis ünlü futbolcuyu gözaltına almak istedi

Günün Karikatürü

18 Ağustos 2019
Elon Musk'tan çılgın teklif! Oraya nükleer bomba atalım
Elon Musk'tan çılgın teklif! Oraya nükleer bomba atalım
Rasim Ozan Kütahyalı sessizliğini bozdu: Eşeklik yaptım
Rasim Ozan Kütahyalı sessizliğini bozdu: Eşeklik yaptım