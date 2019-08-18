Metin Feyzioğlu: Tuzu kuru olanların...

TBB Başkanı Feyzioğlu, ''(Yargı Reformu) Değerli bir çalışmadır, inşallah ekimde yasalaşacak, Türkiye’nin önünü açacaktır. Türkiye'nin normalleşmesi sürecinde Yargıtay Başkanlığımız önemli bir adım attı, bize elini uzattı. Biz de elimizi uzattık. Tuzu kuru olanların ne dediği çok önemli değil. Adli yıl açılışının çok önemli bir diyalog zemini olduğunu biliyoruz.' açıklamasını yaptı.

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