Metin Aşık son yolculuğuna uğurlandı
Fenerbahçe Spor Kulübü eski Başkanı Metin Aşık, Marmara İlahiyat Camii’nden son yolculuğuna uğurlandı.30 Mayıs 2019 Perşembe 18:06
Fenerbahçe Spor Kulübü eski Başkanı Metin Aşık, Marmara İlahiyat Camii’nden son yolculuğuna uğurlandı.
28 Mayıs Salı günü hayata veda eden Fenerbahçe Spor Kulübü eski Başkanı Metin Aşık, Marmara İlahiyat Camii’nde ikindi namazına müteakip son yolculuğuna uğurlandı. Cenazeye, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, TFF Başkan adayı Nihat Özdemir, Teknik Direktör Mustafa Denizli, Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyeleri ve sevenleri katıldı. Aşık’ın cenazesi kılınan cenaze namazının ardından Karacaahmet mezarlığına defnedildi.
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