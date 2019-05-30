Metin Aşık son yolculuğuna uğurlandı Fenerbahçe Spor Kulübü eski Başkanı Metin Aşık, Marmara İlahiyat Camii’nden son yolculuğuna uğurlandı.

Fenerbahçe Spor Kulübü eski Başkanı Metin Aşık, Marmara İlahiyat Camii’nden son yolculuğuna uğurlandı.

28 Mayıs Salı günü hayata veda eden Fenerbahçe Spor Kulübü eski Başkanı Metin Aşık, Marmara İlahiyat Camii’nde ikindi namazına müteakip son yolculuğuna uğurlandı. Cenazeye, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, TFF Başkan adayı Nihat Özdemir, Teknik Direktör Mustafa Denizli, Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyeleri ve sevenleri katıldı. Aşık’ın cenazesi kılınan cenaze namazının ardından Karacaahmet mezarlığına defnedildi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.