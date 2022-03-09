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Aktüel Meteorolojinden zirai don uyarısı
Aktüel

Meteorolojinden zirai don uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Ege ve Akdeniz bölgelerinde zirai don uyarısında bulundu.

Yeniakit Publisher
2022-03-09 15:49:00 - 2022-03-09 15:52:29
Meteorolojinden zirai don uyarısı

YENİ AKİT  ANKARA

Akdeniz ve Ege bölgesi için zirai don uyarısı yapan Meteoroloji Genel Müdürlüğü, “Çiftçilerimiz ve ilgililerin dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir” ifadelerini kullandı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada Ege bölgesi ve Antalya’da zirai don uyarısında bulunarak şu açıklamayı yaptı; Ege Bölgesi ile Antalya'da Zirai Don Bekleniyor! Başlama Zamani 10.03.2022 21:00 Bitiş Zamanı 16.03.2022 06:00 Tarımsal faaliyetlerin devam ettiği Ege Bölgesi ile Antalya'da; 10.03.2022 (Perşembe) akşam saatlerden, 16.03.2022 (Çarşamba) sabah saatlerine kadar, hava sıcaklıklarının düştüğü akşam ve gece saatlerinde kıyılarda hafif, iç kesimlerinde orta kuvvette zirai don olayı beklendiğinden çiftçilerimizin ve ilgililerin dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir. Meteoroloji Genel Müdürlüğü”

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