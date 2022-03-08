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Aktüel Meteorolojinden Doğu Anadolu için kritik uyarı
Aktüel

Meteorolojinden Doğu Anadolu için kritik uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Doğu Anadolu bölgesinde yoğun kar yağışı beklendiğini duyurdu.

Yeniakit Publisher
2022-03-08 16:37:00 -
Meteorolojinden Doğu Anadolu için kritik uyarı

YENİ AKİT  ANKARA

Doğu Anadolu Bölgesi’ni uyaran Meteoroloji Genel Müdürlüğü Çarşamba gününün ilk saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve kar yağışı olacağı bilgilerini paylaştı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada: “Yapılan son değerlendirmelere göre; 09.03.2022 Çarşamba günü ilk saatlerden itibaren Doğu Anadolu'da görülecek karla karışık yağmur ve kar yağışlarının, Elazığ ve Tunceli'nin yüksekleri ile Erzincan, Mus, Bitlis, Bingöl, Erzurum, Ağrı, Kars, Van'ın kuzey ve güney ilçeleri, Şırnak'ın doğusu ve Hakkari'de kuvvetli ve yer yer yoğun olması beklendiğinden aksamalar buzlanma ve don, eğimli bölgelerde çığ riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.” ifadeleri kullanıldı.

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