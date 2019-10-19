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Meteoroloji'den yurt geneline kritik uyarı

Karadeniz, Orta ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde yarın yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak, Marmara, İç Ege ve Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde sis ve pus bekleniyor.

19 Ekim 2019 Cumartesi 20:35
Meteoroloji'den yurt geneline kritik uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın Türkiye'nin genelinin parçalı ve çok bulutlu olacağı tahmin ediliyor.

Karadeniz, Orta ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Antalya'nın doğu ilçelerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak öngörülüyor.

Çok sayıda ile sağanak uyarısı

Doğu Akdeniz, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu, Sakarya, Kayseri, Sivas, Yozgat, Kırıkkale, Ankara ve Çankırı çevreleriyle Antalya'nın doğu ilçelerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak öngörülüyor.

Marmara ve Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde sis ve pus bekleniyor.

6 ile gök gürültülü yağmur uyarısı

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, havanın parçalı ve zaman zaman çok bulutlu olması beklenen bölgede, Erzurum, Erzincan, Ardahan, Kars, Iğdır ve Ağrı'da öğleden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanağın etkili olacağı tahmin ediliyor.

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Haber Tarihi: 19 Ekim 2019 Cumartesi 20:35
  1. Iğdır
  2. Ardahan
  3. Kırıkkale
  4. Yozgat
  5. Sivas
  6. Sakarya
  7. Kayseri
  8. Kars
  9. Erzurum
  10. Erzincan
  11. Çankırı
  12. Antalya
  13. Ankara
  14. Ağrı
  15. Meteoroloji Genel Müdürlüğü
  16. Türkiye

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