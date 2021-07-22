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Gündem Meteorolojiden yine kuvvetli yağış uyarısı! Doğu Karadeniz’de yaşayanlar dikkat!
Gündem

Meteorolojiden yine kuvvetli yağış uyarısı! Doğu Karadeniz’de yaşayanlar dikkat!

Yağışların; Zonguldak, Bartın, Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize çevreleri ile Artvin ve Kastamonu’nun kıyı kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

Yeniakit Publisher
2021-07-22 22:53:00 -
Meteorolojiden yine kuvvetli yağış uyarısı! Doğu Karadeniz’de yaşayanlar dikkat!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara’nın kuzeydoğusu, (Çorum, Gümüşhane ve Bayburt hariç) Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusu, Batı ve Orta Toroslar mevkii ile Burdur çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların, Zonguldak, Bartın, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize çevreleri ile Artvin ve Kastamonu’nun kıyı kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

Hava sıcaklığı: Kuzey ve iç kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

Rüzgâr: Genellikle kuzeyli, bu akşam ve yarın öğle saatlerinden sonra Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'da batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

Kuvvetli yağış uyarısı: Yağışların; Zonguldak, Bartın, Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize çevreleri ile Artvin ve Kastamonu’nun kıyı kesimlerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden meydana gelebilecek ani sel, yerel su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı tedbirli ve dikkatli olunmalıdır.

 

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