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Meteorolojiden yağış uyarısı

12 Eylül 2019 Perşembe 19:12
Meteorolojiden yağış uyarısı

ANKARA (AA) - Türkiye'nin kuzey ve batı kesimleri yarın akşam saatlerine kadar parçalı ve çok bulutlu olacak.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın akşam saatlerine kadar Türkiye'nin kuzey ve batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu olması bekleniyor. Kıyı Ege, Kırklareli, İstanbul, Kocaeli, Yalova, Tekirdağ, Balıkesir, Çanakkale, Manisa, Uşak, Denizli, Isparta ve Burdur çevreleri, Bursa'nın kıyı ilçeleri, Kütahya'nın batı, Afyonkarahisar'ın güney ve batı kesimleri, Antalya'nın batısının iç kesimleri ile Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin'in iç kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak öngörülüyor.

Diğer yerlerde havanın az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Manisa ve Denizli çevreleri ile İzmir, Aydın ve Muğla’nın iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli yağış bekleniyor.

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Haber Tarihi: 12 Eylül 2019 Perşembe 19:12
  1. Meteoroloji Genel Müdürlüğü
  2. yağış uyarısı

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