Meteoroloji'den yağış uyarısı: 3 gün boyunca etkili olacak
Meteoroloji'den verilen yeni haftanın hava durumu tahmin raporunu yayınladı. Buna göre; pazartesi, salı ve çarşamba günü İstanbul dahil birçok ilde yağmur bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden (MGM), Karadeniz Bölgesi ve Marmara'nın kuzeyine pazartesi, salı ve çarşamba günü için sağanak uyarısı yapıldı.
Pazartesi günü 18 kent yağmura teslim
Pazartesi günü; İstanbul, Kocaeli, Yalova, Sakarya, Düzce, Karabük, Bartın, Sinop, Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize, Artvin, Ardahan, Kars, Iğdır ve Ağrı'da sağanak yağış bekleniyor.
Salı günü yağışlar tam 29 ilde etkisini gösterecek
Salı günü; İstanbul, Kocaeli, Yalova, Bursa, Bilecik, Bolu, Düzce, Karabük, Bartın, Kastamonu, Çorum, Yozgat, Amasya, Sinop, Samsun, Tokat, Ordu, Giresun, Gümüşhane, Bayburt, Erzincan, Erzurum, Rize, Artvin, Ardahan, Kars, Iğdır ve Ağrı'da yağmur etkili olacak.
Çarşamba günü 23 ilde yağış var
Çarşamba günü; İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Düzce, Zonguldak, Karabük, Kastamonu, Sinop, Amasya, Samsun, Ordu, Giresun, Gümüşhane, Trabzon, Rize, Bayburt, Erzurum, Artvin, Ardahan, Kars, Iğdır ve Ağrı'da etkisini düşürse de sağanak yağış öngörülüyor.