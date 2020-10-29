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Aktüel Meteorolojiden yağış uyarısı
Aktüel

Meteorolojiden yağış uyarısı

Yeniakit Publisher
2020-10-29 22:58:19 -
Meteorolojiden yağış uyarısı

İSTANBUL (AA) - İstanbul, Yalova, Kocaeli ve Sakarya çevrelerinde kuvvetli, İstanbul Anadolu Yakası'nın kuzey kesimleri ile Kocaeli ve Sakarya'nın bazı ilçelerinde yer yer çok kuvvetli yağış bekleniyor.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, yarın ülkenin kuzeybatı kesimlerinde görülecek sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışların öğle saatlerinden itibaren İstanbul, Yalova, Kocaeli ve Sakarya çevrelerinde kuvvetli, İstanbul'un Anadolu Yakası'nın kuzey kesimleri ile Kocaeli'nin Kandıra, Sakarya'nın Kaynarca ve Ferizli ilçelerinde yer yer çok kuvvetli yağış beklendiği ifade edildi.

Açıklamada, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olunması gerektiği uyarısı yapıldı.

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