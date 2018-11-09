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Meteoroloji'den uyarı! Marmara'ya yağış geliyor...

Meteoroloji'den yapılan açıklamaya göre; sıcaklıklar yurt genelinde düşmeye devam edecek, 13 Kasım Salı günü ise Marmara Bölgesi batıdan gelen sağanak yağışların etkisi altına girecek.

09 Kasım 2018 Cuma 09:45
Meteoroloji'den uyarı! Marmara'ya yağış geliyor...

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun genelinin parçalı bulutlu, kuzey kesimler ile Güney Ege kıyılarının yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra İstanbul, Kocaeli ve Sakarya'nın kuzey kıyıları ile Muğla'nın güney kıyılarının hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Marmara, İç Ege, İç Anadolu'nun kuzeybatısı ile Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. 

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. 

Rüzgarın ise genellikle kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor. 

5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNİ (HARİTALI)

9 Kasım Cuma hava durumu tahmini:

10 Kasım Cumartesi hava durumu tahmini:

11 Kasım Pazar hava durumu tahmini:

12 Kasım Pazartesi hava durumu tahmini:

13 Kasım Salı hava durumu tahmini:

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle: 

Ankara: Az bulutlu 16 

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey kıyılarının hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. 19 

İzmir: Az bulutlu 21 

Adana: Parçalı ve az bulutlu 25 

Bursa: Parçalı, zamanla çok bulutlu 19 

Antalya: Parçalı bulutlu 23 

Samsun: Parçalı, zamanla çok bulutlu 18 

Trabzon: Parçalı bulutlu 18 

Erzurum: Parçalı bulutlu 9 

Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu 19 

Haber Tarihi: 09 Kasım 2018 Cuma 09:45
  1. Trabzon
  2. Samsun
  3. Sakarya
  4. Muğla
  5. Kocaeli
  6. İzmir
  7. İstanbul
  8. Erzurum
  9. Diyarbakır
  10. Bursa
  11. Antalya
  12. Ankara
  13. Adana
  14. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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