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Aktüel Meteoroloji'den uyarı geldi! İlleri açıkladılar
Aktüel

Meteoroloji'den uyarı geldi! İlleri açıkladılar

Meteoroloji'den karışık yağmur ve kar uyarısı geldi. Tahminlere göre, yağış olacak iller sıralandı.

Yeniakit Publisher
2020-11-22 10:19:00 -
Meteoroloji'den uyarı geldi! İlleri açıkladılar

Meteoroloji'den yapılan açıklamaya göre Doğu Karadeniz, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Tokat, Ardahan çevreleri ile Çanakkale, Kırklareli ve Tekirdağ'ın doğu, Balıkesir ve Bursa'da yağış olacak. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Tokat ve Ardahan çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar bekleniyor. Gece saatlerinden sonra ise Marmara bölgesinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı yurt genelinde mevsim normallerinin civarında seyredecek. Rüzgar, genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ile Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esecek.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve az bulutlu 9

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar sağanak yağışlı 12

İzmir: Az bulutlu 17

Adana: Parçalı ve az bulutlu 23

Bursa: Parçalı ve çok bulutlu, kuzey kesimleri yer yer yağmur ve sağanak yağışlı 14

Antalya: Az bulutlu 24

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 12

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde kuvvetli olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı 14

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu 1

Diyarbakır: Az bulutlu 17

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