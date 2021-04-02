  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Zillet İttifakı'nda kriz! İP'li Başkan salonu terk etti, CHP'li Başkan neye uğradığını şaşırdı

Ömer Çelik'ten Rum Kesimi'ne sert tepki

İlahiyatçı Prof.Dr.Orhan Çeker’den teravih inkarcılarına tepki: Teravih namazını inkar etmek çok yanlıştır, fitne çıkarmaktır

Binali Yıldırım’dan sürpriz! 'Sessiz sedasız olsun diye tembihledim ama...'

Taliban İstanbul'a geliyor! 'Türkiye ABD'den bunu isteyebilir'

İkinci el araç alacaklara kötü haber! Fiyatlar tavan yapacak

Boğaziçi'nin azınlık akdemisyenleri öğrencilerini bakın nasıl kışkırtıyor: Onlara yasal haklarını anlattık!

CHP'li Faik Öztrak'a kritik soru: Kılıçdaroğlu'nu bununla mı suçluyorsun?

İran'dan nükleer resti! ABD ile toplantı yapmayacağız

Din İşleri Yüksek Kurulu üyesi açıkladı! Koronavirüs aşısı orucu bozar mı?
Aktüel Meteorolojiden uyarı
Aktüel

Meteorolojiden uyarı

Meteorolojiden yapılan açıklamada Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'nun güneydoğusu için kar uyarısı yapıldı.

Yeniakit Publisher
2021-04-02 23:50:00 -
Meteorolojiden uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'nun güneydoğusu için kar uyarısı yapıldı.

Meteorolojiden aktarılan son dakika bilgisine göre, Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda karla karışık yağmur ve yer yer kar bekleniyor.

Yarın Marmara'nın kuzey ve doğusu, Güney Ege Kıyıları, Karadeniz, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Doğu Akdeniz, Doğu Anadolu'nun batısı ile güneydoğusu ve Güneydoğu Anadolu'nun Şanlıurfa ve Batman dışında kalan yerlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde görülmesi bekleniyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Teşkilat dizisinde bomba karar!
Medya

Teşkilat dizisinde bomba karar!

TRT 1 ekranlarının en çok izlenen dizilerden biri haline gelen Teşkilat dizisinde bomba bir karar alındı. Yayınlandığı günden bu yana poziti..
Açıklama geldi! 14 günlük sokağa çıkma yasağı geliyor
Gündem

Açıklama geldi! 14 günlük sokağa çıkma yasağı geliyor

Koronavirüs salgınında vaka sayısı her geçen gün artmaya devam ediyor. Türkiye genelinde günlük vaka sayısı 40 bini aşarken, Bilim Kurulu üy..
Biden'ın kabine toplantısı fotoğrafında dikkat çeken detay
Dünya

Biden'ın kabine toplantısı fotoğrafında dikkat çeken detay

ABD Başkanı Joe Biden'ın Beyaz Saray'da gerçekleştirdiği ilk kabine toplantısında çekilen fotoğrafta Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in otur..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay