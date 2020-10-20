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Aktüel Meteorolojiden uyarı
Aktüel

Meteorolojiden uyarı

Meteorolojiden yapılan son dakika açıklamasına göre; Niğde ve Nevşehir çevrelerinde gök gürültülü sağanakla beraber yerel dolu yağışı bekleniyor.

Yeniakit Publisher
2020-10-20 20:43:00 -
Meteorolojiden uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan son dakika açıklamasına göre; Niğde ve Nevşehir çevrelerinde gök gürültülü sağanakla beraber yerel dolu yağışı bekleniyor.

Meteorolojiden yapılan uyarıya göre, saat 21.00'e kadar Aksaray merkez, Güzelyurt, Gülağaç ilçeleri ile Niğde'nin Altunhisar, Çiftlik ilçeleri, Nevşehir'in, Acıgöl, Ürgüp ve Derinkuyu ilçelerinde kısa süreli sağanak ve gök gürültülü sağanakla beraber yerel dolu yağışı bekleniyor.

Yıldırım, dolu ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği bildirildi.

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