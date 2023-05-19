Meteoroloji’den toz taşınımı uyarısı: Yeni hava durumu, Sarı ve turuncu kodlu peş peşe açıklaması! Alarm...

Meteoroloji peş peşe uyardı! Hafta sonu hava nasıl olacak?

Meteoroloji yeni hava durumu tahmin raporunu yayımladı. Yayımlanan rapora göre, hava sıcaklıkları mevsim normalleri altında devam edecek. Yapılan açıklamada, "Hava sıcaklıklarının batı bölgelerde mevsim normalleri altında diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor." denildi. Birçok il için sarı ve turuncu kodlu uyarı verildi.

Ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Kuzey ve İç Ege, Batı Akdeniz ve (Hatay hariç) Doğu Akdeniz'in; İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Sinop ve Doğu Karadeniz'in; (Malatya hariç) Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu'nun doğusunun, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Batı Karadeniz’in iç kesimleri, Ankara, Kırıkkale, Konya, Karaman, Aksaray, Nevşehir, Niğde, Çankırı, Hakkari ve Van çevreleri ile Isparta'nın doğu kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.

UYARILAR

KUVVETLİ GÖK GÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞ UYARISI: Yağışların Batı Karadeniz’in iç kesimleri, Ankara, Kırıkkale, Konya, Karaman, Aksaray, Nevşehir, Niğde, Çankırı, Hakkari ve Van çevreleri ile Isparta'nın doğu kesimlerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yerel dolu, yıldırım, hortum ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

SARI VE TURUNCU KODLU UYARI

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Bitlis için toz taşınımı, Ankara - Çorum - Kırşehir - Nevşehir - Aksaray - Kırıkkale - Antalya - Çankırı - Kayseri - Konya - Niğde - Tokat - Yozgat - Karaman için sarı kodlu rüzgar, Hakkari için turuncu kodlu toz taşınımı ve gök gürültülü yağış, Mardin için sarı ve turuncu kodlu toz taşınımı, Siirt için turuncu kodlu toz taşınımı, Van için toz taşınımı ve gök gürültüğü yağış, Şırnak için turuncu kodlu toz taşınımı sarı kodlu gök gürültüğü yağış, Diyarbakır ve Muş için sarı kodlu toz taşınımı, Batman için turuncu kodlu toz taşınımı uyarıları yapıldı.

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BURSA 11°C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

EDİRNE 14°C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL 14°C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAKARYA 14°C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, kuzey ve iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR 9°C, 16°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DENİZLİ 11°C, 24°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

İZMİR 15°C, 28°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

MUĞLA 11°C, 26°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

AKDENİZ

Parçalı, yer yer çok bulutlu, Batı Akdeniz ve Doğu Akdeniz'in batısının yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Isparta'nın doğu kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

ADANA 16°C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA 18°C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY 15°C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu

K.MARAŞ 15°C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Ankara, Kırıkkale, Çankırı, Konya, Karaman, Aksaray, Nevşehir, Niğde çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

ANKARA 10°C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, , öğle saatlerinde yerel kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR 11°C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KONYA 12°C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, , öğle saatlerinde yerel kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİVAS 9°C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin iç kesimleri ile Sinop çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Karabük ve Kastamonu çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

BOLU 8°C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DÜZCE 12°C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu

KASTAMONU 10°C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri yerel kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK 11°C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

cnn türk'ün aktardığı haberde: Parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz'in iç kesimlerinin ile Doğu Karadeniz'in aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA 11°C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN 12°C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu

TOKAT 12°C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON 14°C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, (Malatya hariç) bölgenin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Hakkari ve Van çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

ERZURUM 7°C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

IĞDIR 15°C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA 11°C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu

VAN 11°C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusunun aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 13°C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GAZİANTEP 13°C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu

SİİRT 18°C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ŞANLIURFA 17°C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu