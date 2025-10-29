Meteoroloji’den son dakika uyarısı! Sıcaklıklar düşüyor, hava sert değişiyor!

Ekim bitmeden hava adeta yüzünü değiştirdi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, birçok il için sağanak, fırtına ve yüksek kesimlerde kar yağışı uyarısı yaptı. Hava sıcaklıklarının yer yer 8 derece birden düşmesi beklenirken, vatandaşların tedbirli olması istendi. Özellikle sahil kesimleri ve iç bölgelerde ani hava geçişlerine karşı dikkat çağrısı yapıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu (Hakkari hariç) ile Afyon'un güneyi, Adana'nın kuzey ve doğusu, Osmaniye, Hatay, K. Maraş, Isparta, Diyarbakır, Batman ve Siirt çevrelerinin yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunun yükseklerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

O İLLER İÇİN 'SAĞANAK' UYARISI!

Yağışların, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi (Iğdır hariç) ile İskenderun körfezi, Ordu, Tokat ve Sivas çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Bu sabah ve gece saatlerinde Marmara, İç Ege, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunda pus ve yer yer sis hadisesinin görüleceği tahmin ediliyor.

SICAKLIKLAR 8 DERECE AZALACAK

Hava sıcaklığının kuzey, iç ve doğu kesimlerde 6 ila 8 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzey ve kuzeybatı, Marmara ile Ülkemizin güneydoğu kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Anadolu'nun doğusunda kuvvetli (30-50 km/sa), Doğu Karadeniz kıyılarında çok kuvvetli ve fırtına (50-80 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

ANİ SEL VE SU BASKINI!

Yağışların; Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi (Iğdır hariç)ile İskenderun körfezi, Ordu, Tokat ve Sivas çevrelerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, heyelan, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

FIRTINA UÇURACAK: 80 KM'Yİ AŞACAK!

Rüzgarın; Doğu Anadolu'nun doğusunda kuvvetli (30-50 km/sa), Doğu Karadeniz kıyılarında kuzey ve kuzeybatı yönlerden çok kuvvetli ve fırtına (50-80 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden çatı uçması, ağaç devrilmesi, ulaşımda aksamalar gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

BÖLGELERDE HAVA DURUMU

