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Meteoroloji'den son dakika uyarısı! Sel, su baskını, yıldırım ve heyelan...

Meteoroloji'den gelen son uyarılara göre, Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinin akşam saatlerine kadar, Doğu Karadeniz kıyılarının ise Çarşamba akşamına kadar şiddetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yeniakit Publisher
2020-08-10 16:19:00 - 2020-08-10 16:20:03
Meteoroloji'den son dakika uyarısı! Sel, su baskını, yıldırım ve heyelan...

Meteoroloji, yaptığı sondakika açıklamasında, Doğu Akdeniz'in iç kesimlerin saat 14:30 ile 20:00 arasında şiddetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış uyarısında bulundu.

Mersin, Adana, Osmaniye ve Kahramanmaraş'ı etkileyecek şiddetli sağanak yağış için yapılan uyarıda yer yer dolu yağışı ve yıldırım düşmesi de yaşanacağı belirtildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Osmaniye'nin kuzey bölgeleri, Mersin'in Çamyayla ve Tarsus ilçeleri, Kahramanmaraş'ın batı kesimleri, Adana'nın Karaisalı, Tufanbeyli, Saimbeyli, Feke, Kozan, Aladağ ve Karaisalı ilçelerindeki vatandaşlara su baskınları, ani sel ve kuvvetli rüzgar gibi olumsuz hava koşullarına karşı dikkatli olunması uyarısında bulundu.

Doğu Karadeniz'in kıyı kesimlerine de uyarı geldi

 Ayrıca Meteoroloji'den, Doğu Karadeniz Bölgesindeki illere de uyarılar geldi. 

Yapılan uyarıda, Doğu Karadeniz Bölgesi'nin kıyı kesimlerindesinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların 11 Ağustos'ta günü sabah saatlerinde etkili olacağı bildirildi.

Trabzon, Rize, Artvin illerindeki vatandaşlara aşırı yağış uyarısı yapıldı. Bölgede yağışın çarşamba günü akşam saatlerine kadar süreceği tahmin edilirken bölge sakinlerine heyelan, yıldırım, su baskını, ani sel ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı tedbir alınması uyarısı yapıldı.

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