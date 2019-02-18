Meteoroloji'den son dakika uyarısı: İstanbul'a kar geliyor!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden İstanbul için hava durumu ve kar yağışı ile ilgili son dakika uyarısı geldi.18 Şubat 2019 Pazartesi 22:29
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden özellikle son günlerde hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde olsa da konuyla ilgili uyarılar gelmeye devam ediyor. Meteoroloji uzmanlarından gelen bilgilere göre özellikle İstanbul'da Perşembe gününe kadar mevsim normallerinde seyredecek hava sıcaklıkları daha sonra düşüş yaşayacak.
Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü'nden haftalık değerlendirme raporuna göre; hava sıcaklığı Perşembe günü Marmara bölgesinde hava soğuyacak, İstanbul'da yağmur görülecek.
Kentte havanın soğumasıyla birlikte cumartesi ve pazar günü karla karışık yağmur görülecek. Yüksek kesimlerde kar ihtimali de olduğu öğrenildi.
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