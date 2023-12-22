  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Meteorolojiden son dakika fırtına uyarısı! Rüzgar hızı saatte 105 km'ye ulaşacak
Gündem

Meteorolojiden son dakika fırtına uyarısı! Rüzgar hızı saatte 105 km'ye ulaşacak

Yeniakit Publisher
2023-12-22 23:10:00 - 2023-12-22 23:50:14
Meteorolojiden son dakika fırtına uyarısı! Rüzgar hızı saatte 105 km'ye ulaşacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden son dakika fırtına uyarısı geldi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezi, ‘Karadeniz’de fırtına bekleniyor’ başlıklı bir açıklama yayımladı.

Yapılan açıklamada, “Batı Karadeniz’de rüzgarın 22 Aralık Cumartesi günü ilk saatlerde doğusunda, öğle saatlerinden itibaren genelinde batı ve güneybatı, zamanla kuzeybatı yönlerinden 7-9 kuvvetlerinde (50-90 km/sa) kuvvetli fırtına, yer yer 10 kuvvetle (105 km/sa) tam fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın 23 Aralık Pazar günü sabah saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor” denildi.

Uyarı metninde ayrıca, şu ifadeler yer aldı:

“Doğu Karadeniz’de rüzgarın 22 Aralık’ta Cumartesi günü ilk saatlerde batısında, öğle saatlerinden itibaren genelinde batı ve kuzeybatı yönlerinden 6-8 kuvvetlerinde (50-75 km/sa) fırtına, açıklarında 9 kuvvetinde (90 km/sa) kuvvetli fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın 23 Aralık Pazar günü öğle saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor”


ÖNE ÇIKAN VİDEO

Öte yandan ulaşımda aksama yaşanması ihtimali karşısında vatandaşlar uyarıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23