Meteoroloji’den sarı ve turuncu kodlu uyarı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, Karadeniz, Batı Akdeniz'in iç kesimleri ile Konya, Kars ve Ardahan çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında kuvvetli, Rize, Artvin'in kuzeyi, Ordu çevreleri ile Samsun'un doğusunda yer yer şiddetli olması bekleniyor.

Hava sıcaklıklarının 2 ila 6 derece azalacağı, kuzey kesimlerde mevsim normalleri altına, diğer yerlerde mevsim normalleri civarına ineceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın batısı ile Kıyı Ege'de kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Kuvvetli ve şiddetli yağışlara dikkat

Yağışların; Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında kuvvetli (21-50 kg/m2), Rize, Artvin'in kuzeyi, Ordu çevreleri ile Samsun'un doğusunda yer yer şiddetli (51-100 kg/m2) olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, heyelan, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Bölgelerimizde hava durumu

Marmara Bölgesi

Parçalı, zaman zaman çok bulutlu, bölgenin güney ve doğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BURSA 19°C, 28°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

EDİRNE 17°C, 29°C

Parçalı bulutlu

İSTANBUL 20°C, 26°C

Parçalı zaman zaman çok bulutlu, yerel sağanak yağışlı

KOCAELİ 19°C, 28°C

Parçalı zaman zaman çok bulutlu, yerel sağanak yağışlı

Ege Bölgesi

Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

AFYONKARAHİSAR 14°C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ 21°C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR 22°C, 32°C

Az bulutlu ve açık

MUĞLA 19°C, 33°C

Az bulutlu ve açık

Akdeniz Bölgesi

Az bulutlu ve açık, yarın (Pazartesi) iç kesimlerinin yer yer parçalı çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 23°C, 35°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA 25°C, 33°C

Az bulutlu ve açık, yarın (Pazartesi) iç kesimlerinin yer yer parçalı çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği

HATAY 24°C, 30°C

Az bulutlu ve açık

ISPARTA 16°C, 32°C

Az bulutlu ve açık, yarın (Pazartesi) zamanla parçalı çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

İç Anadolu Bölgesi

Az bulutlu, güney kesimleri zamanla parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazartesi) Konya çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültlü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 17°C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

ÇANKIRI 15°C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR 16°C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

KONYA 20°C, 29°C

Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazartesi) öğleden sonra yerel sağanak ve gök gürültlü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Batı Karadeniz Bölgesi

Parçalı, yer yer çok bulutlu, bölge genelinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Kastamonu kıyılarında yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

BOLU 14°C, 23°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DÜZCE 19°C, 27°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

KASTAMONU 12°C, 26°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyılarında yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

SİNOP 21°C, 25°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların yarın (Pazartesi) yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

Orta ve Doğu Karadeniz Bölgesi

Parçalı, yer yer çok bulutlu, bölgenin kıyı kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyılarında kuvvetli, Rize ve Artvin kıyıları ile Samsun'un doğusu ve Ordu'da çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.

AMASYA 19°C, 28°C

Parçalı bulutlu

ARTVİN 18°C, 23°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyı kesimlerinde çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.

SAMSUN 21°C, 24°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel olarak kuvvetli, doğu kesimlerinde çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.

TRABZON 24°C, 26°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kuvvetli, doğu içlerinde çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.

Doğu Anadolu Bölgesi

Parçalı ve az bulutlu, kuzeydoğu kesimlerinin çok bulutlu, Kars ve Ardahan çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM 11°C, 30°C

Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

KARS 10°C, 27°C

Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu, yarın (Pazartesi) öğleden sonra kısa süreli ve yerel gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA 15°C, 33°C

Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

VAN 12°C, 29°C

Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

Güneydoğu Anadolu Bölgesi

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 19°C, 40°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP 23°C, 37°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT 25°C, 38°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA 26°C, 39°C

Az bulutlu ve açık

Denizlerde hava durumu

Orta ve Güney Ege'de kuvvetli fırtına, Marmara'da fırtına, Batı Karadeniz'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor.

KARADENİZ

Hava Durumu: Çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, zamanla 4 ila 6, öğle saatlerinden itibaren batısı 7, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatı, batısı, kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusu ilk saatlerde 4 ila 6 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0m, batısı 2,0 ila 3,0m, Görüş: İyi, yağış anında orta.

MARMARA

Hava Durumu: Çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, öğle saatlerinden sonra 8 kuvvetinde, Dalga: 1,5 ila 2,5m, öğleden sonra 3,5m, Görüş: İyi, yağış anında orta.

EGE

Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğudan, güneyi kuzeybatıdan 4 ila 6, yer yer 7, öğle saatlerinden itibaren Orta ve güney Ege'de 6 ila 8, yer yer 9 kuvvetinde, Dalga: 2,0 ila 3,0m, öğle saatlerinden sonra Orta ve Güney Ege 3,0 ila 4,0m, yer yer 4,5m, Görüş: İyi.

AKDENİZ

Hava Durumu: Az bulutlu ve açık, Rüzgar: Batı Akdeniz'de güney ve güneydoğu, Antalya Körfezi kuzeydoğudan, batısı kuzeybatıdan, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0m, Görüş: İyi

VAN GÖLÜ

Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu; Rüzgar: batı ve güneybatıdan 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde; Dalga: 0,25 ila 0,75 m; Görüş: İyi.