Meteoroloji'den sağanak yağış ve fırtına uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı Karadeniz (Sinop dışında), Doğu ve Güneydoğu Anadolu (Ardahan dışında) bölgeleri ile Amasya çevrelerinin yağmur ve sağanak, Akdeniz, Güney Ege ile Güneydoğu Anadolu’nun yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Antalya, Isparta, Aydın ve Muğla çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

Kuvvetli yağış uyarısı:



Yağışların; Antalya, Isparta, Aydın ve Muğla çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı (sel, su baskını, ulaşımda aksamalar, vb) dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Fırtına bekleniyor

Batı Akdeniz'de salı günü fırtına öngörülüyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, Batı Akdeniz’de rüzgarın, akşam saatlerinden itibaren doğu ve güneydoğudan, batısı kuzeydoğudan, salı öğle saatlerinde ise doğusu güneybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 kilometre/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Fırtınaya karşı, başta denizciler olmak üzere ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerekiyor.

Marmara

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE 11°C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

İSTANBUL 13°C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

KIRKLARELİ 11°C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

KOCAELİ 14°C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

Ege

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Aydın ve Muğla çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

A.KARAHİSAR 9°C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DENİZLİ 14°C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR 16°C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MANİSA 14°C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Akdeniz

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Antalya ve Isparta çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

ADANA 18°C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA 17°C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

HATAY 16°C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MERSİN 19°C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İç Anadolu

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 10°C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak yağışlı

ÇANKIRI 8°C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR 10°C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı

KONYA 11°C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin (Sinop dışında) aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 5°C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak yağışlı

DÜZCE 9°C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak yağışlı

KASTAMONU 3°C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak yağışlı

ZONGULDAK 12°C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak yağışlı

Orta ve Doğu Karadeniz

Parçalı ve yer çok bulutlu, Amasya çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA 6°C, 24°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak yağışlı

SAMSUN 14°C, 24°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu

TOKAT 9°C, 23°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu

TRABZON 14°C, 21°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu

Doğu Anadolu

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin (Ardahan dışında) aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM 5°C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, yağmurlu

KARS 2°C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren yağmurlu

MALATYA 7°C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

VAN 7°C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

Güneydoğu Anadolu

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 10°C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GAZİANTEP 10°C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİİRT 13°C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ŞANLIURFA 15°C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı