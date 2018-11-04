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Meteorolojiden sağanak yağış uyarısı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Doğu Karadeniz kıyılarıyla Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde yarın sağanak yağışın etkili olacağını bildirdi.

04 Kasım 2018 Pazar 15:19
Meteorolojiden sağanak yağış uyarısı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan duyuruya göre, yarın Türkiye'nin kuzey, iç ve doğu kesimlerinde havanın parçalı ve çok bulutlu olacağı tahmin ediliyor.

Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu ve Güneydoğu Anadolu (Ardahan hariç) bölgeleriyle Hatay ve Kahramanmaraş çevrelerinde yağmurun ve yer yer sağanağın etkili olması bekleniyor.

Havanın diğer yerlerde az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların Diyarbakır, Şanlıurfa, Mardin, Batman ve Şırnak çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması öngörülüyor.

Marmara, İç Ege, Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleriyle İç Anadolu'nun kuzeybatısında yer yer sis ve pus ihtimali bulunuyor.

Denizlerde ise fırtına beklenmiyor.

Haber Tarihi: 04 Kasım 2018 Pazar 15:19
  1. Ardahan
  2. Şırnak
  3. Batman
  4. Şanlıurfa
  5. Mardin
  6. Kahramanmaraş
  7. Hatay
  8. Meteoroloji Genel Müdürlüğü
  9. sağanak yağış uyarısı
  10. Sağanak yağmur
  11. hava durumu
  12. açıklama

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