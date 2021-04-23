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Aktüel Meteorolojiden sağanak yağış uyarısı
Aktüel

Meteorolojiden sağanak yağış uyarısı

Marmara Bölgesi, Batı Karadeniz kıyıları ile İzmir, Manisa ve Aydın çevrelerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Yeniakit Publisher
2021-04-23 14:38:00 -
Meteorolojiden sağanak yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, ülkenin kuzey, iç ve batı kesimlerinde havanın parçalı ve çok bulutlu olması bekleniyor.

Marmara Bölgesi, Batı Karadeniz kıyıları ile İzmir, Manisa ve Aydın çevrelerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak tahmin edilirken, diğer yerlerde havanın az bulutlu ve açık olacağı öngörülüyor.

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