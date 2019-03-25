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Meteoroloji'den sağanak ve fırtına uyarısı

Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmelere göre, Türkiye'nin güney bölgeleri şiddetli rüzgar ve sağanak yağmurun etkisi altında. Sıcaklıkların 2 ila 5 derece artması beklenirken diğer bölgelerde önemli bir değişiklik beklenmiyor

25 Mart 2019 Pazartesi 06:37
Meteoroloji'den sağanak ve fırtına uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Doğu Anadolu'nun güneydoğusu Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Bingöl, Ağrı, Muş, Iğdır ve Şanlıurfa çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Iğdır, Ş.Urfa ve Şırnak çevrelerinde yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara'nın güneydoğusunda hafif, İç Ege, Göller Yöresi, İç Anadolu, Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu bölgesinde buzlanma ve don olayı beklenmektedir.

Hava sıcaklığının Türkiye genelinde 2 ila 5 derece artacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Akdeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli ve kısa süreli fırtına (60-80 km/s) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

ZİRAİ DON UYARISI: Sabah ve gece saatlerinde tarımsal faaliyetin olduğu bölgelerimizden Marmara'nın güneydoğusunda hafif, İç Ege, Göller Yöresi, İç Anadolu, Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu Bölgesinde orta kuvvette, yüksek rakımlı bölgelerde ise kuvvetli zirai don riski bulunmaktadır. Çiçeklenme dönemindeki badem, kayısı, erik vb. meyve, sebze ve fide yetiştiricileri ile serada üretim yapan çiftçilerimizin gerekli tedbirleri almaları, yörelerindeki don durumu hakkında daha detaylı bilgi almak için en yakın meteoroloji müdürlüklerine başvurmaları önerilmektedir.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın; Akdeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli ve kısa süreli fırtına (60-80 Km/sa) şeklinde eseceği tahmin edildiğinden meydana gelmesi muhtemel ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

İSTANBUL °C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu

ANKARA °C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK °C, 10°C
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TRABZON °C, 8°C
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ERZURUM °C, 4°C
Parçalı ve çok bulutlu

GAZİANTEP °C, 16°C
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Haber Tarihi: 25 Mart 2019 Pazartesi 06:37
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