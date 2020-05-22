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Meteorolojiden sağanak ve fırtına uyarısı

Yeniakit Publisher
2020-05-22 13:32:37 -
Meteorolojiden sağanak ve fırtına uyarısı

ANKARA (AA) - Meteoroloji Genel Müdürlüğü, ülkenin bazı kesimleri için kuvvetli sağanak ve fırtına uyarısında bulundu.

Genel Müdürlüğün duyurusuna göre, Marmara (Kırklareli ve Edirne hariç), Ege, Batı Akdeniz ile Karaman dışında İç Anadolu Bölgesi geneli, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi, yarın sabah saatlerinde de Adana, Osmaniye ve Hatay çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor.

Yağışların Karadeniz Bölgesi geneli ile İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Yalova'da yerel olarak kuvvetli gerçekleşmesi bekleniyor. Muhtemel ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması önem taşıyor.

Rüzgarın Marmara'nın kuzey ve batısında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetlice (saatte 30-50 kilometre), İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Anadolu Bölgesi geneli ile Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve zaman zaman fırtına (saatte 50-80 kilometre) şeklinde esmesi öngörülüyor.

Ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Sıcaklıkların kuzey, iç ve batı kesimlerde hissedilir derecede azalacağı, diğer yerlerde değişmeyeceği tahmin ediliyor.

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