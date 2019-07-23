Meteorolojiden sağanak uyarısı

Marmara, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Artvin ve Ardahan çevrelerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak görülmesi, diğer yerlerin az bulutlu ve açık olması bekleniyor.

Yağışların, Kırklareli'nin kıyı kesimleri ile İstanbul'un batı çevrelerinde kuvvetli olması öngörülüyor. Rüzgarın, Marmara'nın güneyi ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli eseceği tahmin ediliyor.