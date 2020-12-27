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Ekonomi Meteorolojiden sağanak uyarısı
Ekonomi

Meteorolojiden sağanak uyarısı

Yeniakit Publisher
2020-12-27 14:26:08 -
Meteorolojiden sağanak uyarısı

ANKARA (AA) - Marmara'nın batısı, Ege ve Batı Akdeniz ile İstanbul, Yalova ve Bursa çevrelerinde yarın sağanak bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, yarın ülkenin batı ve iç kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın batısı, Ege ve Batı Akdeniz ile İstanbul, Yalova ve Bursa çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların Çanakkale'nin güneyi, Balıkesir'in batı kıyıları, Kıyı Ege ile Antalya çevrelerinde kuvvetli, Antalya'nın batı kıyı ilçeleri ile Muğla çevrelerinde yer yer çok kuvvetli olması öngörülüyor.

Rüzgarın Marmara'nın batısı ve Kıyı Ege ile Antalya'nın batı kıyılarında güneyli yönlerden kuvvetli olarak esmesi tahmin ediliyor.

Gece ve sabah saatlerinde iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis hadisesiyle buzlanma ve don olayı bekleniyor.

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