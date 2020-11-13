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Aktüel Meteorolojiden sağanak uyarısı
Aktüel

Meteorolojiden sağanak uyarısı

Türkiye'nin orta ve batı kesimlerinde bugün sağanak bekleniyor.

Yeniakit Publisher
2020-11-13 09:18:00 -
Meteorolojiden sağanak uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre bugün ülkenin kuzey ve batı kesimlerinde hava kısmen  ve  yer yer bulutlu olacak. Sıcaklıklar mevsim normallerinde olacak.  Gök gürültülü fırtına Marmara Bölgesi çevresinde etkili olacak. Antalya, Eskişehir, Düzce, Zonguldak, Bolu ve Ankara'nın batısında yer yer sağanak tahmin edilmektedir. 

Sabah ve gece saatlerinde Marmara'nın güney ve doğusu, İç Ege, İç Anadolu ve Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde pus ve sis bekleniyor.

Hava sıcaklığının önemli ölçüde değişmeyeceği ve mevsim normları civarında olacağı tahmin edilirken, rüzgarın genellikle güney, Marmara ve Kuzey Ege yönlerinde kuzey yönlerinden bazen orta kuvvetle bazen hafif esmesi bekleniyor.

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