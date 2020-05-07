Meteorolojiden sağanak uyarısı

ANKARA (AA) - Marmara'nın doğusu, Akdeniz Bölgesi, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Karadeniz Bölgesi, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı, Güneydoğu Anadolu'nun batısı ile Muğla ve Denizli çevrelerinde yarın sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, yarın Türkiye genelinde hava parçalı ve yer yer çok bulutlu olacak.

Marmara'nın doğusu, Akdeniz Bölgesi, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Karadeniz Bölgesi, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı, Güneydoğu Anadolu'nun batısı ile Muğla ve Denizli çevrelerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor. Yağışların, Konya, Sivas, Giresun, Trabzon ve Gümüşhane çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması öngörülüyor.

- Ani sel ve su baskınlarına dikkat

Öte yandan bugün öğle saatlerinden itibaren Deniz ve Isparta çevreleri ile Konya'nın kuzeyinde görülecek sağanakların metrekareye 21-50 kilogram yağış bırakması bekleniyor.

Bu gece saatlerinden itibaren ise Trabzon, Giresun ve Gümüşhane çevrelerinde görülecek kuvvetli sağanakların metrekareye 25-50 kilogram, Sivas geneli, Kayseri'nin kuzeyi, Nevşehir'in doğusu, Antalya'nın kuzey doğusu ve Konya'nın güney batısındaki ilçelerinde görülecek sağanakların da metrekareye 21-50 kilogram yağış bırakacağı tahmin ediliyor.

Meydana gelebilecek ani sel, su baskını ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.