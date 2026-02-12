Meteoroloji’den saatli "turuncu" alarm: Şiddetli fırtına ve sağanak kapıda!

  • İSTANBUL
Yurt genelinde etkili olması beklenen hava muhalefeti için Meteoroloji’den kritik uyarı geldi. Akdeniz ve Kıyı Ege’de şiddetini artıracak yağışların sel, hortum ve ulaşımda aksamalara neden olabileceği belirtilirken; fırtınanın en etkili olacağı saatler verilerek vatandaşların can ve mal güvenliği için teyakkuzda olması istendi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son tahminlerine göre Türkiye genelinde yağışlı ve rüzgârlı hava dalgası etkili olacak. Özellikle Akdeniz ve Kıyı Ege’de kuvvetli sağanak beklenirken, bazı noktalarda yağış miktarının metrekarede 100 kilograma ulaşabileceği bildirildi. Yetkililer, olası olumsuzluklara karşı saat aralığı vererek dikkat çağrısı yaptı.

 

ÇOK KUVVETLİ YAĞIŞ BEKLENEN İLLER

Tahminlere göre Kıyı Ege ve Akdeniz hattında sağanaklar yer yer şiddetlenecek. İzmir, Aydın, Muğla ve Antalya’nın doğu kesimlerinde yağışların çok kuvvetli ve yerel olarak etkili olacağı öngörülüyor. Çanakkale, Tunceli, Bingöl, Muş, Adıyaman ve Diyarbakır’ın batı ilçeleri de kuvvetli yağış riski bulunan bölgeler arasında yer aldı.

 

FIRTINA UYARISI YAPILDI

Rüzgârın; Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu ve Karadeniz’de güneyli yönlerden kuvvetli, zaman zaman fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Hızın 40 ila 80 km/saat aralığına çıkabileceği belirtilirken, çatı uçması, ağaç devrilmesi ve ulaşımda aksamalar gibi risklere karşı tedbirli olunması istendi.

 

AKDENİZ İÇİN KRİTİK SAATLER

Batı Akdeniz’de sabah saatlerinden itibaren Antalya’nın doğusu ve Mersin’in batısında kuvvetli sağanak görüleceği tahmin ediliyor. Doğu Akdeniz’de ise öğle saatlerinden sonra Adana’nın kuzey ve doğusu, Hatay kıyıları, Osmaniye çevreleri ve Kahramanmaraş’ın batısında yağışların etkisini artırması bekleniyor. Yüksek kesimlerde karla karışık yağmur, yer yer kar ve tipi ihtimali bulunuyor.

SARI KODLU UYARI VERİLEN İLLER

Meteoroloji, Adana, Antalya, Aydın, Balıkesir, Hatay, Mersin, İzmir, Manisa, Kahramanmaraş, Muğla ve Osmaniye için sarı kodlu uyarı yayımladı. Açıklamada ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu, hortum riski ve heyelan tehlikesine dikkat çekildi.

 

DENİZLERDE DE FIRTINA VAR

Kuzey ve Güney Ege ile Antalya Körfezi’nde rüzgârın fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Deniz ulaşımında yaşanabilecek aksamalara karşı ilgililerin ve vatandaşların dikkatli olması istendi.

 

BODRUM VE MİLAS’TA EĞİTİME ARA

Muğla’nın Bodrum ve Milas ilçelerinde olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime geçici olarak ara verildi. Bölgedeki gelişmelerin yakından takip edildiği bildirildi.

 

SICAKLIKLAR MEVSİM NORMALLERİNİN ÜZERİNDE

Hava sıcaklıklarının kuzey, iç ve batı kesimlerde birkaç derece artması beklenirken, ülke genelinde mevsim normallerinin üzerindeki seyrin devam edeceği tahmin ediliyor. Meteoroloji, güncel uyarıların takip edilmesi gerektiğini vurguladı.

