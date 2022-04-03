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Gündem Meteoroloji'den Pazartesi için 26 ile yağış uyarısı!
Gündem

Meteoroloji'den Pazartesi için 26 ile yağış uyarısı!

Meteoroloji'nin yayınladığı hava durumu tahmin raporuna göre, pazartesi günü İstanbul dahil 26 ilde sağanak yağmur beklenirken salı günü tam 32 ilde yağış etkisini gösterecek. Sağanak yağış, çarşamba günü İstanbul'da etkisini yitirecek ancak perşembe günü tekrar etkisini artıracak.

Yeniakit Publisher
2022-04-03 23:11:00 -
Meteoroloji'den Pazartesi için 26 ile yağış uyarısı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 4-10 Nisan tarihlerini kapsayan haftalık hava durumu tahmin raporunu paylaştı. Buna göre; pazartesi gününden itibaren yurt genelinde etkili olacak sağanak yağmur pazar gününe kadar sürecek.

Hava sıcaklıkları mevsim normallerinde seyredecek

Meteoroloji'nin sosyal medya hesabından paylaşılan güncel haritada, "Hava sıcaklıklarının; güney kesimlerde mevsim normalleri üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor." ifadelerine yer verildi.

26 kent yağmura teslim olacak

Hava durumu raporuna göre; pazartesi günü İstanbul, Tekirdağ, Kırklareli, Edirne, Çanakkale, Balıkesir, Bursa, Yalova, Kocaeli, Bilecik, Düzce, Sakarya, Zonguldak, Bolu, Karabük, Bartın, Kastamonu, Sinop, Amasya, Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize, Artvin ve Ardahan'da sağanak yağış bekleniyor.

32 ilde sağanak yağmur

Salı günü iseİstanbul, Tekirdağ, Kırklareli, Edirne, Çanakkale, Balıkesir, Bursa, Yalova, Kocaeli, Bilecik, Düzce, Sakarya, Zonguldak, Bolu, Karabük, Bartın, Kastamonu, Sinop, Amasya, Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize, Artvin, Erzurum, Çankırı, Çorum, Tokat, Gümüşhane, Bayburt ve Ardahan'da sağanak yağış etkili olacak.

 

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