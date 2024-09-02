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Yerel Meteorolojiden o şehre uyarı
Yerel

Meteorolojiden o şehre uyarı

Yeniakit Publisher
2024-09-02 13:54:00 -
Meteorolojiden o şehre uyarı

Meteoroloji 5. Bölge Müdürlüğü Denizli ve Uşak çevreleri için 12.00 ile akşam 21.00 aralığında kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini duyurdu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 5. Bölge Müdürlüğü Denizli için son dakika uyarısında bulundu. Meteorolojiden yapılan yazılı açıklamada, “Yapılan son değerlendirmelere göre; bugün öğle saatlerinden sonra Denizli ve Uşak çevrelerinde yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden ani sel, su baskını, heyelan, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” ifadeleri yer aldı.

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