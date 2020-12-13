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Aktüel Meteorolojiden o kent için sağanak uyarısı
Aktüel

Meteorolojiden o kent için sağanak uyarısı

Mersin’de yarın sabah saatlerinden itibaren kent genelinde sağanak yağışların etkili olacağı bildirildi.

Yeniakit Publisher
2020-12-13 17:52:00 -
Meteorolojiden o kent için sağanak uyarısı

Meteoroloji Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Mersin’de yarın sabah saatlerinden itibaren batı ilçelerinden başlayarak zamanla il genelinde yerel olarak kuvvetli ve çok kuvvetli, merkez ve Erdemli çevrelerinde ise şiddetli ve yer yer aşırı (100 kg/m2 üzeri) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışın beklendiği belirtildi.

Rüzgarın da güneydoğu yönlerden fırtına (50-70 ve 80km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, küçük çaplı dolu yağışı, hortum, çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istenildi.

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