Meteoroloji'den o illere uyarı: Sağanak yağış kapıda

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölgede genelinde hava parçalı ve çok bulutlu; Erzurum, Erzincan, Kars, Ardahan, Iğdır ve Ağrı'da aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak olacak.

Sıcaklığın mevsim normallerinde seyredeceği bölgede, rüzgarın güneyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Gece en düşük hava sıcaklığı Iğdır'da 14, Erzincan'da 9, Ağrı'da 6, Erzurum'da 5, Kars'ta 4, Ardahan'da 3 derece ölçüldü.

Gün içinde en yüksek sıcaklığın Erzincan'da 23, Iğdır'da 22, Ağrı'da 16, Erzurum, Kars ve Ardahan'da 15 derece olması öngörülüyor.

Sağanak uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, ülkenin kuzey, iç ve doğu kesimleri parçalı ve çok bulutlu olacak.

Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Kayseri ve Sivas çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.