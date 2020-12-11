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Aktüel Meteorolojiden o illerde yaşayanlara kritik uyarı: Kuvvetli geliyor
Aktüel

Meteorolojiden o illerde yaşayanlara kritik uyarı: Kuvvetli geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İzmir, Muğla ve Aydın kentlerini kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile birlikte kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışa karşı uyardı.

Yeniakit Publisher
2020-12-11 19:31:00 -
Meteorolojiden o illerde yaşayanlara kritik uyarı: Kuvvetli geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, Ege ve Akdeniz Bölgesi ile Marmara'nın batısında yarın sağanak ve gök gürültülü sağanak öngörülüyor.

Yağışların, Çanakkale, Edirne, İzmir, Manisa, Denizli, Antalya ile Isparta ve Kırklareli'nin batısı, Burdur'un doğusunda kuvvetli (21-50 kilogram/metrekare), İzmir'in güneyi, Aydın ve Muğla çevrelerinde ise çok kuvvetli (51-75 kilogram/metrekare) olacağı tahmin ediliyor.

Ayrıca, Ege ve Akdeniz Bölgesi ile İç Anadolu'nun güney kesimlerinde yarın rüzgarın kuvvetli (50-70 kilometre/saat) ve kısa süreli olarak fırtına (60-80 kilometre/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

Meteorolojik hadiseler sonucu meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel dolu yağışı ve hortum oluşma riski, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, soba ve baca gazı zehirlenmelerine karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Bursa için fırtına uyarısı

Bursa Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada ise kentte yarın güney yönünden kuvvetli (50-70 kilometre/saat) ve kısa süreli olarak fırtına (60-80 kilometre/saat) beklendiği belirtildi. Açıklamada çatı uçması, ağaç devrilmesi ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

Yağışlı hava geliyor

Öte yandan, Meteoroloji 13.Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, Elazığ, Malatya, Adıyaman, Tunceli ve Bingöl çevrelerine ait hava tahmin raporu yayımlandı.

Meteoroloji 13.Bölge Müdürlüğü tarafından 11 Aralık saat 23.00 ile 16 Aralık saat 18.00 arasında yapılan hava tahmini açıklanıp, "Bölgemiz genelinde gece saatlerinden itibaren Orta Akdeniz üzerinden gelecek olan yağışlı sistemlerin etkisi altına gireceği tahmin ediliyor.

Önümüzdeki hafta ortasına kadar (Çarşamba) aralıklarla görülecek olan yağışların, özellikle pazartesi ve salı günleri yer yer kuvvetli olması, yağışların genellikle yağmur, yüksek kesimlerde ise karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

Rüzgarların kuzey ve kuzeydoğu yönlerinden hafif, Pazartesi ve Salı günleri orta ,yer yer kuvvetlice esmesi , mevsim normalleri civarı seyreden hava sıcaklıklarının, yağışlı sistemle beraber bölge genelinde 1 ila 3 derece üzerinde seyretmesi tahmin ediliyor" denildi.

Ulaşımda aksamalar, ani taşkın, sel ve su baskını gibi olaylara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından gerek görüldükçe hazırlanacak olan anlık meteorolojik uyarıların takibini yaparak, oluşması muhtemel risklere karşı can ve mal emniyeti açısından dikkatli ve tedbirli olunması önem arz ettiği kaydedildi.

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