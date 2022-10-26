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Aktüel Meteorolojiden o iller için kuvvetli yağış uyarısı
Aktüel

Meteorolojiden o iller için kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Rize ve Artvin illeri için kuvvetli yağış uyarısında bulundu.

Yeniakit Publisher
2022-10-26 14:44:00 -
Meteorolojiden o iller için kuvvetli yağış uyarısı

Rize ve Artvin'in kıyı kesimlerinde yarın sabah saatlerinde başlayacak kuvvetli yağışın cuma günü etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, perşembe sabah saatlerinden itibaren Rize ve Artvin çevrelerinde yerel kuvvetli sağanak bekleniyor. Rize ve Artvin'in kıyı kesimlerinde yer yer çok kuvvetli olacağı tahmin edilen yağışlar, cuma öğle saatlerinden sonra etkisini kaybedecek.

Açıklamada, kuvvetli yağışlarla yaşanabilecek sel, su baskını, kısa süreli fırtına ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği bildirildi.

 

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