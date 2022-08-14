Meteorolojiden o iller için kritik uyarı: Tedbirli olun

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre öğle saatlerinden sonra Edirne ve Kırklareli çevrelerinde görülecek gök gürültülü sağanağın yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

Yapılan açıklamada ani sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı anında kuvvetli rüzgar ve fırtına gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.