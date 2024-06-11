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Gündem Meteorolojiden o ilimiz için özel uyarı! Termometreler 44 dereceye ulaşacak...
Gündem

Meteorolojiden o ilimiz için özel uyarı! Termometreler 44 dereceye ulaşacak...

Yeniakit Publisher
2024-06-11 22:06:00 - 2024-06-11 22:21:29
Meteorolojiden o ilimiz için özel uyarı! Termometreler 44 dereceye ulaşacak...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada Eskişehir için özel uyarıda bulunuldu.

Ülke genelinde etkili olan sıcak hava dalgası Eskişehir'i de vurdu.

Eskişehir’de hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 8 ila 11 derece üstünde seyretmesi bekleniyor.

Önümüzdeki 3 gün boyunca hava sıcaklıklarının mevsim normalleri üzerinde seyredecek olmasından dolayı, Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü Eskişehir için özel uyarıda bulundu.

11-16 arasına dikkat!

Uyarıda, kronik rahatsızlığı bulunanlar, yaşlılar ve çocuklar başta olmak üzere vatandaşların 11.00 ile 16.00 saatleri arasında gerekmedikçe dışarda bulunmamaları gerektiği belirtildi.

Eskişehir’de yarın en yüksek hava sıcaklığının 44 derece ile Sarıcakaya’da, en düşük hava sıcaklığının ise 31 derece ile Mihalıççık’ta ölçülmesi bekleniyor.
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