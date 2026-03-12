  • İSTANBUL
Yerel Meteoroloji'den o ilimiz için don ve çığ uyarısı
Yerel

Meteoroloji’den o ilimiz için don ve çığ uyarısı

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Meteoroloji’den o ilimiz için don ve çığ uyarısı

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü, Doğu Anadolu Bölgesi için buzlanma, don ve çığ tehlikesine karşı uyarıda bulundu.

Yapılan açıklamada, bölge genelinde havanın parçalı ve az bulutlu geçmesinin beklendiği, sabah ve gece saatlerinde ise yer yer pus ve sis görülebileceği bildirildi.

Açıklamada ayrıca buzlanma ve don olaylarının etkili olmasının beklendiği belirtilerek, ulaşım başta olmak üzere yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

Yetkililer, bölgede yüksek kar örtüsü bulunan eğimli ve dik yamaçlarda çığ tehlikesi bulunduğuna da dikkat çekerek, özellikle dağlık alanlarda bulunacak vatandaşların ve ilgili kurumların gerekli önlemleri alması gerektiğini kaydetti.

