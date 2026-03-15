Enerji yok, para yok, protesto çok! İşte solcuların allayıp pulladıkları komünizm

Küba'da on yıllardır süren ideolojik dayatmalar ve ekonomik başarısızlık, halkın öfkesiyle birleşerek sokaklara taştı! Enerji krizinin karanlığa gömdüğü ülkede sabrı taşan protestocular, rejimin kalesi olan Komünist Parti binasını ateşe vererek "Artık yeter!" dedi.

Küba, "sosyalist cennet" makyajının tamamen döküldüğü tarihi bir isyana tanıklık ediyor. Başkent Havana'da tencere-tavalı protestolarla başlayan huzursuzluk, taşradaki Moron kentinde rejimin sembollerine yönelik doğrudan saldırıya dönüştü. Elektrik kesintileri ve yakıt yokluğu nedeniyle hayatı durma noktasına gelen öfkeli kalabalık, Küba Komünist Partisi'nin yerel merkezini basarak bina içindeki evrak ve eşyaları sokak ortasında ateşe verdi. ABD Başkanı Trump’ın ocak ayı sonunda imzaladığı petrol ambargosuyla lojistik damarları kesilen rejim, halkın temel ihtiyaçlarını karşılayamaz hale gelirken; ideolojik söylemlerin yerini sokaklardaki alevler ve hükümet karşıtı sloganlar aldı.

Yerel basındaki haberlere göre, Moron kentinde sokağa çıkan bir grup gösterici, ülkede uzun süredir devam eden elektrik kesintileri ve akaryakıt yetersizliğini protesto etti.

Küba Komünist Partisinin yerel merkezini ateşe veren eylemciler, hükümet karşıtı sloganlar attı.

Çıkan olaylarda polis, 5 kişiyi gözaltına aldı.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, göstericilerin parti binasına girerek evrakları, bilgisayarları ve mobilyaları dışarı çıkardığı ve bazılarını ateşe verdiği yer alıyor.

Bir süredir başkent Havana'nın çeşitli mahallelerinde bir araya gelen halk, elektrik kesintilerini ve ekonomik krizi tencerelere vurarak protesto ediyor.

ABD’NİN KÜBA’YA PETROL ENGELİ

ABD Başkanı Donald Trump, 30 Ocak'ta, Küba'ya petrol satan veya sağlayan ülkelerden gelen tüm mallara gümrük vergisi uygulanmasını öngören başkanlık kararnamesini imzalamıştı.

Beyaz Saray, bu kararın, Küba'nın "zararlı eylem ve politikalarına" karşı ABD'nin ulusal güvenlik ve dış politika çıkarlarını korumayı amaçladığını savunmuştu.

Trump, 1 Şubat'ta Küba yönetimiyle petrol tedarikinin düzenlenmesi konusunda görüşmelerin başlatıldığını duyurmuş, Küba ise bunu yalanlamıştı.

Hükümet, dışarıdan petrol gelmeden ayakta kalabilmek için acil durum paketini devreye sokmuştu.