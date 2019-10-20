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Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 21 Ekim Pazartesi hava durumuna ilişkin tahminlerini yayınladı. Değerlendirmelere göre ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu, Kastamonu kıyıları ile Sinop ve Hatay çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçmesi bekleniyor.

20 Ekim 2019 Pazar 22:18
Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yeni iş gününde havanın nasıl olacağıyla ilgili merakla beklene hava durum raporu yayınlandı.

Birçok bölge için uyarı yapıldı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz (Çorum hariç), Doğu ve Güneydoğu Anadolu, Kastamonu kıyıları ile Sinop ve Hatay çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Doğu Karadeniz kıyılarında yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Bu gece ve yarın sabah saatlerinde Marmara, İç Ege ve Batı Karadeniz'in iç kesimleri ile İç Anadolu'nun kuzeydoğusunda sis ve pus hadisesi bekleniyor.

Hava sıcaklığı

İç ve doğu kesimlerde 1 ila 3 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, Ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgar

Genellikle kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

Kuvvetli yağış uyarısı

Yağışların yarın Doğu Karadeniz kıyılarında yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden ulaşımda aksamalar gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

İSTANBUL 15°C, 22°C Parçalı bulutlu, bu gece ve yarın sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli

ANKARA 8°C, 21°C Parçalı bulutlu

İZMİR 16°C, 25°C Parçalı ve az bulutlu, bu gece ve yarın sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli

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Haber Tarihi: 20 Ekim 2019 Pazar 22:18
  1. Sinop
  2. Kastamonu
  3. Hatay
  4. Çorum
  5. Meteoroloji Genel Müdürlüğü

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