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Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji'den yapılan değerlendirmelere göre Türkiye yağışlı havanın etkisi altına giriyor. Marmara ve Ege bölgeleri başta olmak üzere Balkanlardan gelen yağışlı havanın etkili olması bekleniyor

06 Mart 2019 Çarşamba 06:28
Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey ve batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Kıyı Ege, Batı Karadeniz, Çankırı ve Samsun çevreleri ile Ankara'nın, Eskişehir'in ve Kütahya'nın kuzey kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde Marmara'nın güney ve doğusu ile iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis hadisesi ile birlikte doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı ve mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; genellikle güney ve güneybatı, Doğu Karadeniz'de yer yer kuzeybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

İllere göre hava durumu

İSTANBUL 8°C, 13°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren yağmurlu

ANKARA 3°C, 13°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey kesimleri hafif yağmurlu

İZMİR 10°C, 19°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu; öğle saatlerinden sonra hafif sağanak yağışlı

ANTALYA 9°C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK 7°C, 11°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmurlu

SAMSUN 8°C, 16°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmurlu

ERZURUM -13°C, 3°C
Parçalı bulutlu

DİYARBAKIR 3°C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu

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Haber Tarihi: 06 Mart 2019 Çarşamba 06:58
  1. Samsun
  2. Kütahya
  3. Eskişehir
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