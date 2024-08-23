Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan son tahminler doğrultusunda, ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, İç Ege, Batı ve Orta Akdeniz’in iç kesimleri, Doğu Akdeniz, İç Anadolu’nun batısı, Batı Karadeniz’in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Aksaray, Niğde ve Karaman çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Şiddetli sağanak yağışların; öğle saatlerinde Afyonkarahisar, Göller Yöresi, Çankırı çevreleri ile Ankara’nın kuzey, Konya’nın batı kesimlerinde etkisini göstermesi bekleniyor. Meteoroloji yaşanabilecek olumsuzluklara karşı halkı uyardı.

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HAVA SICAKLIĞI DÜŞECEK Mİ?

Hava sıcaklığı hakkında önemli bir değişiklik olmayacağı meteoroloji uzmanlarının tahminleri arasında yer alıyor.