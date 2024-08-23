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Gündem Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı!
Gündem

Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı!

Yeniakit Publisher
2024-08-23 11:48:32 - 2024-08-23 11:48:32
Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı!

Meteorolojiden gelen son rapora göre 3 bölgenin öğle saatlerinde kuvvetli yağış sistemin etkisi altına girecek. Sıcaklıkların önemli ölçüde düşmeyeceği tahminler arasında yer alıyor. İşte yağıştan etkilenecek o 3 bölge...

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan son tahminler doğrultusunda, ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, İç Ege, Batı ve Orta Akdeniz’in iç kesimleri, Doğu Akdeniz, İç Anadolu’nun batısı, Batı Karadeniz’in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Aksaray, Niğde ve Karaman çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. 

Şiddetli sağanak yağışların; öğle saatlerinde Afyonkarahisar, Göller Yöresi, Çankırı çevreleri ile Ankara’nın kuzey, Konya’nın batı kesimlerinde etkisini göstermesi bekleniyor. Meteoroloji yaşanabilecek olumsuzluklara karşı halkı uyardı.
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Hava sıcaklığı hakkında önemli bir değişiklik olmayacağı meteoroloji uzmanlarının tahminleri arasında yer alıyor.

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