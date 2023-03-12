Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı

Genel Müdürlüğün açıklamasına göre, bugün ve yarın havanın soğumasıyla yağışlar, karla karışık yağmur ve yüksek kesimlerde yer yer kuvvetli kar şeklinde olacak.

Yağışların Kırşehir, Aksaray, Yozgat, Konya'nın kuzey ve batısı, Ankara'nın güneyi ile Amasya ve Tokat çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

Kuvvetli yağışlarla birlikte sel, su baskını, ulaşımda aksamalar, yükseklerde buzlanma ve don gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.