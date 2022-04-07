Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı

YENİ AKİT ANKARA

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü son günlernde değişim gösteren hava koşulları ile ilgili doğu kesimi uyararak kuvvetli yağış vurgusu yaptı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Doğu kesimlerde kuvvetli Yağış Bekleniyor!

Baslama Zamanı 08.04.2022 12:00

Bitis Zamani 09.04.2022 03:00

Yapılan son değerlendirmelere göre; 08.04.2022 Cuma günü Doğu Anadolu'nun doğusu (Tunceli, Bingöl, Elazığ'ın doğusu, Muş, Erzurum, Kars, Ağrı, Van'ın güneyi, Hakkari ve Şırnak'ın doğusu) ile Doğu Karadeniz'de (Rize, Trabzon ve Artvin) yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağıs bekleniyor. Yağışların; Doğu Karadeniz'de 1600 m üzeri, Doğu Anadolu'da 2000 m üzeri yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar seklinde olması bekleniyor. Kuvvetli yağışlarla birlikte sel, su baskını, heyelan, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel küçük çaplı dolu yağısı, dağlık kesimlerde çığ riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.”