  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
  • VAV TV CANLI YAYIN
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Çanakkale açıklarında onlarca göçmen kurtarıldı
Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı
Pakistan'dan siyonist İsrail'e sert tepki
Almanya'da koronavirüs engellenemiyor! İşte son durum
Aktüel Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı
Aktüel

Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji 11. Bölge Müdürlüğü, Doğu Karadeniz'de 4 ilde kuvvetli yağış beklendiğini duyurdu.

Yeniakit Publisher
2021-05-08 12:26:00 -
Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji 11. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, yarın sabah saatlerinden itibaren Doğu Karadeniz'in kıyı kesimlerinde görülecek sağanağın kuzeybatıdan kuvvetli rüzgarla Giresun'un doğusu, Trabzon'un batı ve doğu ilçeleri ile Rize ve Artvin'in kıyı kesimlerinde etkili olmasının beklendiği vurgulandı.

Kuvvetli yağışların saat 21.00'e kadar etkisini sürdüreceğine dikkat çekilen açıklamada, vatandaşlardan sel, su baskını, ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ve ulaşımda yaşanabilecek aksaklıklara karşı tedbirli ve duyarlı olmaları istendi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Erdoğan'ı anlatan eser çıktı
Siyaset

Erdoğan'ı anlatan eser çıktı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın millete hizmet sevdasının geçen yılki kesitlerini topladıkları k..
Rotary Üstün Hizmet Ödüllü Mehmet Ceyhan, vatandaşlara hakaretle karşılık verdi
Gündem

Rotary Üstün Hizmet Ödüllü Mehmet Ceyhan, vatandaşlara hakaretle karşılık verdi

Koronavirüs salgınıyla ilgili yaptığı açıklamalar nedeniyle tepki toplayan Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, kendisini eleştiren vatandaşlara, Bingür..
12 Eylül Darbesi'ni destekleyen Sezen Aksu: Yüzde 52 oy oranı ile seçilen iktidarın meşruiyetini sorguladı
Gündem

12 Eylül Darbesi'ni destekleyen Sezen Aksu: Yüzde 52 oy oranı ile seçilen iktidarın meşruiyetini sorguladı

Cuntacıların 12 Eylül 1980 Darbesi'ni, o dönemin birçok sanatçısı gibi destekleyerek, "Halkımıza hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum." sözl..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay