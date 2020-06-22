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Aktüel

Meteorolojiden "kuvvetli yağış" uyarısı

Yeniakit Publisher
2020-06-22 17:20:35 -
Meteorolojiden "kuvvetli yağış" uyarısı

ANKARA (AA) - Marmara, Kuzey Ege, Batı Karadeniz ve İç Anadolu'nun kuzeybatısında gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın sabah saatlerinden itibaren Kuzey Ege (İzmir, Manisa, Uşak, Kütahya) ve Marmara'da, öğle saatlerinden itibaren Batı Karadeniz, Eskişehir çevreleri ile Ankara'nın kuzey ve batı ilçelerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kilogram/metrekare) sağanak ve gök gürültülü sağanak öngörülüyor.

Meydana gelebilecek sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, hortum, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.


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