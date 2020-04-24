Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü, Bitlis ve Muş için kuvvetli yağış uyarısında bulundu.

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu; yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceğinin tahmin edildiği belirtildi. Açıklamada, “Hava sıcaklıklarının 2 ila 4 derece azalacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın güneyli ve batılı yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette ve hamleli şeklinde esmesi bekleniyor. İl merkezleri için beklenen en yüksek sıcaklıklar; Van’da 12, Bitlis’te 11, Hakkâri ve Muş’ta 13 derece olması beklenmektedir. Gece saatlerindeki yağışların, Bitlis ve Muş çevresinde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden, yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” denildi.