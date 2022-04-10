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Aktüel Meteorolojiden kuvvetli kar yağışı uyarısı
Aktüel

Meteorolojiden kuvvetli kar yağışı uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünce yarın akşam saatlerinden itibaren Bolu'nun yüksek kesimlerinde kuvvetli kar beklendiği bildirildi.

Yeniakit Publisher
2022-04-10 23:42:00 -
Meteorolojiden kuvvetli kar yağışı uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünce yarın akşam saatlerinden itibaren Bolu'nun yüksek kesimlerinde kuvvetli kar beklendiği duyuruldu.

Genel Müdürlükten yapılan yazılı açıklamaya göre, yarın Bolu'da sağanak şeklinde başlayacak yağışın akşam saatlerinden itibaren yüksek kesimlerde yer yer kuvvetli kar yağışına dönmesi bekleniyor.

Başta Bolu Dağı Geçidi olmak üzere meydana gelebilecek ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don ile tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

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