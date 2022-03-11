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Aktüel Meteorolojiden "kuvvetli kar" uyarısı
Aktüel

Meteorolojiden "kuvvetli kar" uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul, Bursa ve Balıkesir için kuvvetli kar yağışı uyarısında bulundu.

Yeniakit Publisher
2022-03-11 16:48:00 -
Meteorolojiden "kuvvetli kar" uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İstanbul'da bu gece ile yarın aralıklı ve yerel olarak kuvvetli kar sağanakları bekleniyor.

Cumartesi akşam saatlerinden itibaren Avrupa Yakası ağırlıklı olmak üzere kar yağışının etkisini daha da artıracağı ve yer yer yoğun gök gürültülü olarak görüleceği tahmin ediliyor.

Yağışların, pazar günü öğle saatlerinden sonra etkisini kaybedeceği öngörülüyor.

Öte yandan yarın kuzey ve batı kesimleri başta olmak üzere Bursa'da, cumartesi gece saatlerinden itibaren de Balıkesir'de kuvvetli kar yağışı bekleniyor. Yağışların pazar günü sabah Balıkesir'de, akşam saatlerinde Bursa'da etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor.

Kar nedeniyle ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don, tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

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