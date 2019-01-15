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Meteoroloji'den kuvvetli fırtına uyarısı

Meteoroloji, Doğu Anadolu’daki 4 il için kuvvetli fırtına uyarısı yaptı.

15 Ocak 2019 Salı 06:22
Meteoroloji'den kuvvetli fırtına uyarısı

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, yarın saat 06.00’dan Çarşamba günü aynı saate kadar Erzurum, Erzincan, Kars ve Ardahan genelinde kuvvetli fırtına beklendiği bildirildi. Fırtınanın saatte 75-88 kilometre kuvvetinde olması tahmin edilen bölgede, vatandaşların oluşabilecek çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, soba ve doğalgaz kaynaklı baca gazı zehirlenmeleri ve ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı tedbirli ve dikkatli olması istendi.

 

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 15 Ocak 2019 Salı 06:22
  1. Ardahan
  2. Kars
  3. Erzurum
  4. Erzincan
  5. Meteoroloji
  6. GÜNCEL Haberleri

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